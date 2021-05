Diocesi: Cassano all’Jonio, domani a Morano Calabro messa in ricordo di don Carlo De Cardona

In ricordo di don Carlo De Cardona a 150 anni dalla sua nascita, martedì 4 maggio, nella chiesa Maddalena in Morano Calabro sua città natale, sarà celebrata una messa presieduta da mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, a seguire il direttore dell’Ufficio per lo Sviluppo integrale della diocesi, Domenico Graziano, terrà una relazione sul tema “Cosa ci direbbe oggi don Carlo”.

Don Carlo De Cardona, sacerdote nato il 4 maggio 1871, è stato l’apostolo della redenzione sociale dei contadini e dei lavoratori calabresi. Figura di primo piano del movimento cattolico in provincia di Cosenza, sulla scia della Rerum novarum, ha dato vita alla Lega del lavoro. Antesignano e fondatore delle Casse rurali, ha vissuto il suo sacerdozio nel servizio agli ultimi e ai senza voce. Oggi, tante fondazioni antiusura sono intitolate al prete moranese. Il suo intenso apostolato favorì la significativa presenza dei cattolici nell’agone sociale e politico.