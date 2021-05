Germania: Chiesa tedesca, pubblicato LeiGoLo, libro di canti e musiche semplici per liturgie inclusive

Pubblicato il libro dei canti semplificati e con musiche semplici per facilitare l’inserimento di persone con disabilità nelle liturgie: il LeiGoLo (da Leichtes GottesLob, Una facile lode a Dio) viene presentato in una veste grafica colorata e accattivante per attrarre l’attenzione di persone che potrebbero avere – spiegano i responsabili – un modesto livello di concentrazione o di capacità di interagire. Il LeiGoLo “accorcia le barriere divisive con l’inclusione culturale attraverso il canto, la musica e l’inserimento nell’animazione liturgica” e viene proposto alle diocesi tedesche in occasione della Giornata europea per l’inclusione delle persone con disabilità del prossimo 5 maggio. Il LeiGoLo “presenta oltre 200 canzoni in un linguaggio semplice con melodia facile”. Barriere come le canzoni con testi in “linguaggio difficile” o “melodie difficili” spesso rendono “impossibile per le persone con disabilità cantare e fare musica insieme”.

Per il rappresentante della Conferenza episcopale tedesca per la cura pastorale delle persone con disabilità, il vescovo ausiliare di Erfurt, mons. Reinhard Hauke, il significato del LeiGoLo va oltre la Giornata europea che “ci ricorda la partecipazione delle persone con disabilità nella Chiesa e nella società. Molto è già stato fatto, molto resta ancora da fare. La partecipazione include anche la partecipazione alla cultura e alla vita culturale. Un elemento di questo è la musica. Qui la lode di Dio, espressa con un linguaggio semplice offre un contributo importante affinché le persone con o senza disabilità possano condividere il ricco tesoro di fare musica insieme. Questo rafforza l’inclusione nella nostra Chiesa”.