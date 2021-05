Svezia: documento ecumenico sul “significato e le conseguenze del battesimo in Cristo”. Webinar il 3 giugno

“Il battesimo in Cristo” è il tema di un documento redatto dal gruppo di dialogo tra la diocesi cattolica di Stoccolma e la Chiesa unita, denominazione nata nel 2011 dall’unione tra battisti, metodisti e dalla Chiesa dell’alleanza missionaria. Si tratta di un testo di 13 pagine in svedese che propone “un dialogo teologico sul significato e le conseguenze del battesimo”. Il documento sarà oggetto di un webinar pubblico il prossimo 3 giugno a cui parteciperanno, tra gli altri il card. Anders Arborelius, Lasse Svensson, responsabile della Chiesa unita, due teologi per ogni denominazione e una rappresentante della Chiesa di Svezia. La discussione sul tema del battesimo “unisce i cristiani di tutto il mondo e oltre i confini delle singole comunità”, spiegano gli organizzatori, ma allo stesso tempo “chi possa ricevere il battesimo, che cosa significhi effettivamente e a che cosa porti è ancora una questione che ancora divide le Chiese”.