Diocesi: Terni, la reliquia di sant’Antonio fa tappa nel santuario dei Protomartiri francescani

Il 27 e il 28 maggio, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova a Terni e santuario dei Protomartiri Francescani, farà tappa la peregrinatio della reliquia del Santo, che sarà esposta alla venerazione dei fedeli giovedì 27 maggio, dalle 18 alle 21, e venerdì 28 maggio, dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 21.

L’evento voluto dai frati della Provincia italiana di sant’Antonio di Padova e dai frati del Sacro Convento d’Assisi ripercorre l’incontro avvenuto il 30 maggio 1221 tra frate Francesco e frate Antonio, giovane naufrago proveniente dal Portogallo, e con loro tutti i frati dell’Ordine che poterono raggiungere Santa Maria degli Angeli per la grande assemblea del Capitolo delle stuoie. Il 27 maggio, alle 17, si terrà la diretta streaming “Sant’Antonio verso l’incontro a… Terni”, trasmessa sulla pagina Facebook “Sant’Antonio – I frati della Basilica”, sul canale YouTube del Messaggero di sant’Antonio, sulla pagina Facebook della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Introduranno il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, francescano conventuale, e la fraternità dei frati minori, rappresentata da fra Andrea Natale, guardiano della chiesa di Sant’Antonio di Padova a Terni. Interverranno, inoltre, Alessandro Corsi, presidente della Compagnia dei Romei di Terni e animatore del Cammino dei protomartiri, Sara Colasanti e Caterina Agrò, autrici del libro a fumetti “San Francesco e i suoi frati nella terra del sultano”; previste le testimonianze di Michele Boccialoni, pellegrino lungo il percorso dei paesi della valle ternana dove sono nati i cinque protomartiri, e di Giuseppe Cassio, storico dell’arte che illustrerà gli aspetti storico artistici dei due altari dedicati ai Protomartiri e a sant’Antonio del pittore Piero Casentini. Dalla basilica del Santo di Padova, al termine della preghiera in collegamento in diretta tra i due santuari, sarà fra Paolo Floretta, coordinatore del progetto Antonio 20-22, a benedire le persone collegate con una reliquia di sant’Antonio. Alle ore 18.30 seguirà la santa messa nella chiesa di Sant’Antonio a Terni, presieduta da padre Egidio Canil. A conclusione dei due giorni dedicati al pellegrinaggio delle reliquie di sant’Antonio, venerdì 28 maggio, alle 18.30, la solenne celebrazione presieduta da mons. Piemontese.