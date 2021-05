Diritti infanzia e adolescenza: Rai, anche il Servizio pubblico dedica programmazione speciale al trentennale ratifica Convenzione Onu

Il Servizio pubblico, domani 27 maggio, dedica una programmazione speciale al 30° anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e della adolescenza. Su Rai1 ampi spazi di approfondimento sulla Convenzione Onu saranno ospitati nei programmi “Unomattina” – in onda alle 6.45 – e “Oggi è un altro giorno”, in onda alle 14, mentre i programmi di Rai3 “Quante storie” ed “Elisir” proporranno, giovedì 27 e venerdì 28 maggio, la campagna istituzionale messa a punto dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. E su tutte le reti Rai, a partire da domani, andrà in onda lo spot dell’Agia.

Grande attenzione sulle reti della direzione Rai Ragazzi: alle 15 di giovedì 27 “La Banda dei FuoriClasse”, in onda su Rai Gulp, ospiterà la scrittrice Fulvia Degl’Innocenti, che racconterà alcune storie in cui i diritti vengono messi in scena nella vita di ogni giorno. Nel corso della puntata, poi, saranno illustrate le attività che l’Unicef svolge nelle scuole e ci saranno collegamenti con due esponenti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell’Agia, nata con l’obiettivo di fornire consigli alle istituzioni su tutti i temi che riguardano i minori, a scuola, in famiglia e in rete.

Puntata speciale anche per “La posta di Yoyo”, in onda alle 17 su Rai Yoyo: Lallo, Carolina e i piccoli a casa giocheranno con alcuni diritti fondamentali dei bambini per facilitarne la comprensione, incentivando, così, la sensibilizzazione al tema.

Si intitola poi “Difendere l’infanzia” lo speciale realizzato dal portale di Rai Cultura per l’occasione. Al suo interno i reportage del documentario “Bambini nel tempo”, realizzato nel 2015 da Roberto Faenza e Filippo Macelloni, prodotto da Rai Teche e Rai Cinema.

Domani la piattaforma RaiPlay metterà in evidenza la collezione “Speciale Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia”, una serie di 36 contributi in cui ragazzi e bambini delle scuole italiane presentano singolarmente ciascun articolo della Convenzione Onu. La ricorrenza sarà ricordata anche da Rai Radio.

Tutte le testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa alla ricorrenza all’interno delle edizioni dei Tg. In particolare, RaiNews24 ospiterà interviste alla garante dell’infanzia, Carla Garlatti e al presidente del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, oltre a un servizio girato all’interno di una comunità di accoglienza.