Fratelli tutti: suor Kafka (Uisg), “giorno storico per la vita religiosa femminile e maschile” in un’ottica sinodale

“È un giorno storico in cui i rappresentanti delle due Unioni si incontrano in un’assemblea congiunta”. Lo ha detto suor Jolanta Kafka, superiora generale delle religiose di Maria Immacolata e presidente dell’Unione internazionale delle superiori generali (Uisg), aprendo la prima Assemblea congiunta dell’Uisg e dell’Unione superiori generali (Usg) sul tema “Farci sorelle, farci fratelli. La vita consacrata al servizio della fraternità in un mondo ferito”, che si tiene online dal 26 al 28 maggio. “La vita religiosa ha risposto con gioia alla ‘Fratelli tutti’, cercando insieme la luce per questo tempo difficile. Vogliamo dare espressione alla vocazione di seguire Gesù, condivisa con tutta la Chiesa. E allora – si è domandata suor Kafka -, come possiamo farci carico dell’umanità? Come ci possiamo avvicinare alla persona ferita? Dobbiamo occuparci della famiglia comune. Mai ci mancherà un ferito di cui avere cura, ma dobbiamo trovare delle strade insieme per essere una vita religiosa che non sia soltanto in uscita ma che si abbassi e si inginocchi, che si raccolga per accudire i fratelli”. “La Chiesa si sta mettendo in marcia per un cammino sinodale, e noi lo stiamo già facendo”, ha concluso la presidente dell’Uisg: “Un esercizio di dialogo in cui siamo uguali per contribuire al cammino della Chiesa. Dobbiamo prendere decisioni comuni che ci impegnino in modo visibile”.