Tragedia funivia Stresa-Mottarone: San Marco Argentano, il vescovo Bonanno presiederà i funerali di Serena Cosentino

Il vescovo di San Marco Argentano-Scalea, mons. Leonardo Bonanno, celebrerà domani, giovedì 27 maggio, alle 16, nella chiesa di Gesù Buon Pastore di Diamante le esequie di Serena Cosentino, la giovane ricercatrice di 27 anni che ha perso la vita nella tragedia della funivia di Stresa-Mottarone nella quale sono morte altre 13 persone tra cui il fidanzato Mohammadreza Shahaisavandi di origini iraniane.

Mons. Bonanno, domenica scorsa, si trovava nella parrocchia di Diamante per una celebrazione nella solennità della Pentecoste e ha appreso la notizia della tragedia al rientro in episcopio dal parroco don Eugenio Hounglonou che, insieme con il sindaco della cittadina del Tirreno Cosentino, Ernesto Magorno, si è recati a casa Cosentino. La famiglia Cosentino appartiene al Cammino Neocatecumenale e il papà della ragazza deceduta nel tragico incidente è responsabile di una delle Comunità. La comunità parrocchiale di concerto con l’amministrazione civica accoglierà la salma di Serena proveniente dal Piemonte in chiesa, domani, alle 13.