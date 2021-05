Tragedia funivia Stresa-Mottarone: Pavia, preghiera e ricordo per la famiglia Biran nella parrocchia del Borgo

Durante la Messa di domenica 30 maggio, alle 10, la comunità del Borgo Ticino ricorderà la famiglia Biran (papà Amit, la mamma Tal e il figlio Tom, di due anni) e pregherà per il piccolo Eitan Moshe, unico superstite della tragedia del Mottarone. “Si tratta della Santa Messa dei ragazzi e mi sembra doveroso ricordare e pregare – commenta don Fabio Curti, parroco del Borgo Ticino -: ricorderemo i loro nomi e pregheremo per Eitan”.

Mercoledì scorso, inoltre, nel pomeriggio, si è svolto un momento di preghiera nel campo dell’oratorio: “La famiglia Biran abitava proprio a pochi passi dalla parrocchia – sottolinea il sacerdote -. Spesso venivano a portare i bimbi nel parco dell’ex asilo, dove ci sono i giochi e sempre altri bimbi e nuove famiglie da conoscere. Erano due ragazzi giovani e molto rispettosi, due brave persone. Spesso vedevo Amit passare in bicicletta davanti alla chiesa, o entrambi passeggiare con i bimbi per mano”.