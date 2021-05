Assemblea Cei: eletti i presidenti delle Commissioni episcopali e i membri del Consiglio per gli Affari economici

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

L’Assemblea generale della Cei ha eletto questa mattina i presidenti delle dodici Commissioni episcopali, che faranno parte del Consiglio permanente per il prossimo quinquennio, e i membri del Consiglio per gli affari economici. Ne dà notizia l’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali. Questi i presidenti delle Commissioni episcopali: mons. Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, presidente della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; mons. Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, presidente della Commissione episcopale per la liturgia; mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute; mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, presidente della Commissione episcopale per il clero e la vita consacrata; mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, presidente della Commissione episcopale per il laicato; mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, presidente della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita; mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e amministratore apostolico di Rossano-Cariati, presidente della Commissione episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese; mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo; mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università; mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e amministratore apostolico “sede vacante” di Ascoli Piceno, presidente della Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali; mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente della Commissione episcopale per le migrazioni.

Sono stati eletti membri del Consiglio per gli Affari economici mons. Simone Giusti, vescovo di Livorno; mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e vescovo di Palestrina; mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo; mons. Luigi Testore, vescovo di Acqui.