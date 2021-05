Diocesi: Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, il 29 maggio a Cussanio un evento in preparazione della 49ª Settimana sociale

Le diocesi della Provincia di Cuneo si preparano alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si terrà a Taranto nel prossimo mese di ottobre. Sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso”. Per sabato 29 maggio gli Uffici per la Pastorale sociale e del lavoro delle diocesi di Cuneo, Fossano, Mondovì, Alba e Saluzzo hanno organizzato a Cussanio, presso l’hotel Giardino dei Tigli, una mattinata di approfondimento e riflessione, che fornirà anche l’occasione per condividere alcune idee ed esperienze. A partire dalle 9.30 sono previsti gli interventi in collegamento streaming di mons. Marco Arnolfo, arcivescovo di Vercelli e membro del comitato scientifico delle Settimane sociali, e di Annalisa Magone, ceo di Torino Nord Ovest srl impresa sociale. Seguirà la presentazione di alcune buone pratiche in Provincia di Cuneo (testimonianze-video).

Il giorno seguente, domenica 30 maggio, presso Cascina Pensolato a Sant’Antonio al Baligio di Fossano, alle 15 verrà presentato “Orto Super-abile” e altre esperienze di agricoltura sociale. Infine, sempre domenica, alle 18.30 verrà celebrata al santuario di Cussanio una messa insieme a tutto il mondo del lavoro.