A mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, eletto oggi presidente della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Cei “va l’augurio di tutta la Fidae di buon lavoro. Ringraziamo anche mons. Crociata per quanto fatto in questi anni”. A fare auguri e ringraziamenti, a nome della Federazione istituti di attività educative è la sua presidente nazionale, Virginia Kaladich.