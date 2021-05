Coronavirus Covid-19: Università Cattolica e Siep, domani webinar su federalismo e salute

Ricostruire in un dibattito interdisciplinare la situazione delle Regioni italiane prima e nel corso della pandemia e confrontarsi sulle prospettive future legate al tema del decentramento e della tutela della salute: questi gli obiettivi principali del webinar “Federalismo differenziato e tutela della salute”, promosso domani alle 14 dalla facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel Campus di Roma con la Società italiana di economia pubblica (Siep), e che potrà essere seguito sulla homepage del sito della Sede di Roma dell’Ateneo.

L’incontro sarà aperto da Antonella Occhino, preside della facoltà di Economia della Cattolica.

A seguire le due sessioni di lavoro sulle sfide e le azioni del Servizio sanitario nazionale nelle diverse fasi della pandemia. Interverranno fra gli altri Luca Antonini, giudice della Corte Costituzionale, e Sabina Nuti, rettrice della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. L’evento si concluderà con una tavola rotonda su temi e prospettive del federalismo differenziato e delle riforme nella tutela della salute introdotta da Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos Italia e docente di Analisi dell’opinione pubblica all’Università Cattolica, nella quale interverranno, fra gli altri, Francesco Palermo, ordinario di Diritto pubblico comparato all’Università di Verona, e Massimo Bordignon, ordinario di Scienza delle finanze all’Università Cattolica.

“La pandemia ha contribuito a rilanciare il dibattito pubblico in merito alla suddivisione delle competenze fra Stato e regioni, in particolar modo quelle in ambito sanitario – spiegano i promotori dell’incontro -. Il rapporto fra lo Stato e le regioni e il grado di autonomia garantito a queste ultime è una questione sulla quale il Paese ha mostrato negli anni un atteggiamento ondivago”, ma la pandemia “potrebbe avere cambiato ancora una volta la prospettiva dell’opinione pubblica”.