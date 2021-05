Cei: Fondazione Migrantes, “gioia per l’elezione di mons. Perego alla presidenza della Commissione per le migrazioni”

“La Fondazione Migrantes saluta con gioia l’elezione di mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, alla presidenza della Commissione Cei per le migrazioni e della Fondazione Migrantes”. Lo si legge in una nota diffusa oggi pomeriggio. “L’arcivescovo – ricorda il direttore generale, don Gianni de Robertis – ha guidato per nove anni la Fondazione Migrantes con instancabile operosità e dedizione. Attraverso molteplici incontri nelle varie diocesi italiane e nelle Missioni cattoliche italiane all’estero, mons. Perego ha sottolineato la centralità della persona a partire dal mondo migrante in tutte le sue dimensioni: immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, rom, sinti e camminanti, circensi, lunaparkisti, gente dello spettacolo viaggiante e italiani residenti all’estero. Un impegno che certamente continuerà con disponibilità, senso di responsabilità, lungimiranza nell’interpretare e rispondere alle reali situazioni del momento”.

Mons. Perego succede a mons. Guerino Di Tora che ha guidato la Migrantes per sei anni e al quale va il ringraziamento della Fondazione per il lavoro svolto, in un delicato momento della vita dei migranti e rifugiati nel nostro Paese.​