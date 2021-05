Suor Maria Laura Mainetti: domani sera a Villatico presentazione del volume “Martire e beata”

In vista della beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, religiosa della congregazione delle Figlie della Croce uccisa in odio alla fede il 6 giugno 2000, verrà presentato domani sera nella chiesa di San Bernardino a Villatico, il volume “Martire e beata”, una pubblicazione curata dalla congregazione dei Preti del Sacro Cuore di Betharram e dal Museo della cultura contadina di Colico. “Il libro – spiega una nota – contiene numerose testimonianze del fratello della futura beata, degli abitanti di Villatico che condivisero con lei l’adolescenza e viene approfondita la presenza in paese della congregazione ‘Figlie della Croce’”.

Il rito di beatificazione di suor Maria Laura Mainetti verrà celebrato il prossimo 6 giugno presso lo stadio comunale di Chiavenna con inizio alle 16; a presiederlo sarà il card. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi; concelebreranno il vescovo di Como, mons. Oscar Cantoni, con altri vescovi e sacerdoti.