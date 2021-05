Chiese sarde: mons. Mura (presidente vescovi), “grande gioia per elezione di mons. Baturi a vice presidente Cei”

Il presidente della Conferenza episcopale sarda (Ces), mons. Antonello Mura, a nome dei vescovi della Sardegna, ha espresso “grande gioia” per l’elezione da parte dei membri della Conferenza episcopale italiana di mons. Giuseppe Baturi a vice presidente della Cei. “La gioia è accompagnata – ha aggiunto mons. Mura – dalla certezza che questo compito non solo è un riconoscimento per le doti e la competenza di mons. Baturi nel suo servizio verso tutta la Chiesa italiana, ma costituirà anche un importante riferimento per le diocesi della nostra Isola”.