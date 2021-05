Ente dello Spettacolo: al via dal 17 giugno il festival “Castiglione Cinema” sugli scenari post pandemia

Presentata oggi dall’aula virtuale di Villa Umbra la quarta edizione di Castiglione Cinema 2021- RdC Incontra, il Festival promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo nato quattro anni fa in occasione del 90° anniversario della Rivista del Cinematografo, per far incontrare i territori con i più grandi protagonisti del mondo del cinema, della tv e del giornalismo. L’edizione di quest’anno – in programma a Perugia e Castiglione del Lago (Pg) dal 17 al 19 giugno – sarà l’occasione per riconquistare gli spazi della collettività e della socialità, dando a tutti gli appassionati della settima arte la possibilità di godere di una rassegna culturale e cinematografica in presenza. Il fil rouge della quarta edizione è stato preso in prestito dal titolo di uno dei film in rassegna: “Cosa sarà” di Francesco Bruni. Con l’ausilio di uomini e donne di cinema e spettacolo, di giornalisti e personalità della cultura si proverà a ragionare sugli scenari post-pandemici, focalizzandosi in primis sulle traiettorie umane. Una suggestione che è stata racchiusa nella headline del festival: “Cosa sarà. Appunti di viaggio per il futuro”. Tra le novità di quest’anno il coinvolgimento della città di Perugia che ha deciso di entrare a far parte del progetto del festival. Castiglione Cinema inaugurerà quindi il 17 giugno, al Teatro Morlacchi di Perugia, con una serata evento dedicata a Pupi Avati. Il maestro intratterrà il pubblico passando in rassegna il suo percorso artistico e personale in un talk cui farà seguito la proiezione – per la prima volta sul grande schermo – del suo ultimo capolavoro, “Lei mi parla ancora”.