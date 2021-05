Diocesi: Acireale, domani convegno su “giovani e lavoro”

Si svolgerà,domani, giovedì 27 maggio, alle 19.30, e venerdì 28 maggio, alle 20, nella comunità parrocchiale San Giuseppe di Acireale, il convegno dal tema “Giovani e lavoro: un sogno (?) da realizzare”, con la partecipazione di persone esperte del settore.

Gli Uffici diocesani per la Pastorale dei giovani, condotto da don Orazio Sciacca, e del lavoro, diretto da don Orazio Tornabene, e la parrocchia San Giuseppe, guidata da don Marcello Pulvirenti, organizzano questa manifestazione in occasione dell’anno giubilare intitolato a San Giuseppe e in preparazione alla 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani, dal tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro #tuttoèconnesso”.

Nel primo giorno, ad aprire l’iniziativa è l’incontro guidato da don Vittorio Rocca, docente di Teologia Morale presso lo Studio Teologico “San Paolo” di Catania. Seguiranno gli interventi di Saria Pavone (Adc del Progetto Policoro della diocesi di Acireale), Marina Scandura (responsabile della Fondazione Città del Fanciullo), Anna Maria Privitera (responsabile del Gal delle Aci), Venera Pavone (responsabile CarapAci). Il 28 maggio, alle 20, veglia di preghiera guidata da mons. Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi di Acireale.