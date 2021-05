Papa Francesco: udienza, una bimba gli dà un bacio sulla guancia

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa è arrivato intorno alle 9 nel Cortile di San Damaso e ha cominciato, sorridente e rilassato, il giro a piedi tra i fedeli radunati intorno alle transenne, che ha benedetto più volte e con i quali si è fermato a più riprese a chiacchierare, ascoltando le loro storie. Tra i saluti, anche quello ad una bimba con un vestitino celeste che si è seduta sulla transenna, sorretta dai propri genitori, per ricevere la benedizione di Francesco. Un’altra bimba, vestitino blu e capelli biondi raccolti in trecce, quando ha ricevuto la carezza del Papa si è avvicinata alla sua guancia per dargli un bacio. Non sono mancati gli autografi del Santo Padre su libri, disegni e immagini. Un gruppo di ragazzi gli ha fatto firmare un cartellone variopinto con disegni e lettere a carattere cubitali. Il pre-udienza è durato così oltre un quarto d’ora, prima che Francesco si dirigesse a piedi verso la sua postazione al centro del Cortile.