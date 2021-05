Ue: da luglio presidenza di turno alla Slovenia. Sassoli, “momento cruciale, impegno per ripartire dopo la pandemia”

(Foto SIR/Parlamento europeo)

Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e i leader dei gruppi politici hanno incontrato oggi, a distanza, il Governo sloveno e il suo primo ministro, Janez Janša, per discutere il programma della prossima presidenza di turno del Consiglio dell’Ue, che prenderà avvio il 1° luglio. Dopo l’incontro, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il premier Janša, il presidente Sassoli ha dichiarato: “Abbiamo avuto una discussione lunga e dettagliata con i leader dei gruppi politici del Parlamento sulle priorità della prossima presidenza slovena. Ci siamo concentrati su temi strategici importanti, ad esempio come aumentare la resilienza dell’Unione europea, come affrontare la crisi sanitaria ancora in corso, o la questione della sicurezza informatica e lo stato di diritto”. “È stata una discussione ad ampio raggio incentrata sulle priorità delineate dalla presidenza. La presidenza slovena arriva in un momento cruciale per l’Europa, mentre cerchiamo di ricostruire la nostra Unione dopo la pandemia di Covid-19. Non vedo l’ora di lavorare con il primo ministro Janša e i gli altri ministri nei prossimi mesi”.