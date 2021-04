Venezuela: Acs, impatto drammatico del Covid-19 su sacerdoti e religiosi in America Latina, con centinaia di morti

Da marzo 2020, il 10% dei 2002 sacerdoti venezuelani – 201 fino ad ora – ha contratto il Covid-19, e 24 di loro, cioè l’1,2%, sono morti. È il dato che i vescovi della Conferenza episcopale venezuelana hanno comunicato alla fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) che oggi, in una nota, illustra l’impatto del Covid-19 su preti e religiosi in America Latina. Secondo le informazioni raccolte da Acs tramite il Catholic Multimedia Centre (Ccm), in Messico dall’inizio della pandemia al marzo 2021, 245 sacerdoti e religiosi sono morti per complicazioni correlate all’infezione da coronavirus. Fra i deceduti vi sono 5 vescovi, 221 sacerdoti e religiosi, 8 religiose e 11 diaconi. Secondo il Ccm le arcidiocesi più colpite sono quelle di Guadalajara, Città del Messico, Puebla, Morelia, San Luis Potosi, Toluca e Tlalnepantla. In Perù, afferma Acs, hanno suscitato particolare commozione la morte di mons. Luis Armando Bambarén Gastelumendi, vescovo emerito di Chimbote ed ex presidente della Conferenza Eepiscopale peruviana, e quella di don Eduardo Peña Rivera, cappellano della Air Force peruviana a Piura; entrambi deceduti lo scorso marzo. La perdita più recente, avvenuta lo scorso 16 aprile, è quella di don Dergi Facundo, il quale ha speso l’ultima parte della vita recando conforto ai malati di Covid-19 e amministrando loro i sacramenti nelle regioni settentrionali del Paese”. La Colombia l’11 gennaio scorso ha perso mons. Luis Adriano Piedrahita, vescovo di Santa Marta. Secondo fonti di Acs, fra aprile 2020 e gennaio 2021 dodici gesuiti sono morti per l’infezione. La morte del francescano Gabriel Gutiérrez Ramírez, avvenuta lo scorso 2 aprile, è stato un duro colpo per i cattolici della capitale colombiana. Il religioso era noto come l’“angelo degli emarginati” per il suo apostolato rivolto ai senzatetto e per l’istituzione della fondazione “Callejeros de la Misericordia”. Non si dispone di dati recenti relativi alla Bolivia, tuttavia a metà 2020 il portale “Información de la Comunidad de Bolivia” informava della morte per Covid-19 di 13 sacerdoti. Uno di loro era mons. Eugenio Scarpellini, vescovo di El Salto. L’arcidiocesi di Cochabamba ha perso 5 sacerdoti lo scorso febbraio. Nel corso del 2020 Acs ha donato oltre 1,5 milioni di euro è ha realizzato 146 progetti per aiutare le Chiese dell’America Latina minacciate dal Covid-19. Acs attualmente sostiene circa 7.200 sacerdoti latinoamericani.