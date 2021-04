8xmille: Cei e Fisc, i vincitori dell’edizione speciale 2020 del bando “8xmille senza frontiere”

“Un flusso vitale di storie che raccontano il quotidiano impegno delle diocesi italiane nel vivere la prossimità: una testimonianza ancora più importante in questo tempo di pandemia e realizzata con i fondi che la Conferenza episcopale italiana destina alle Chiese locali grazie a quanto ricevuto con l’8xmille”. È questo il filo conduttore che ha contrassegnato l’edizione speciale 2020 del bando “8xmille senza frontiere” promosso dal Servizio per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica della Cei in collaborazione con le testate aderenti alla Federazione italiana dei settimanali cattolici e con le emittenti del Circuito Corallo. I quasi 300 contributi presentati offrono “un quadro significativo della risposta carica di speranza che la Chiesa italiana ha offerto e offre alla crisi sanitaria, economica, sociale che il Covid-19 ha causato anche nelle comunità del nostro Paese”, si legge in una nota della Fisc: “Ecco allora che i testi segnalati raccontano di come grazie all’8xmille sia stato possibile sostenere l’esperienza degli Empori della solidarietà, dei dormitori o dei Centri di ascolto ma anche l’attivazione di aiuti concreti a situazioni di fragilità personale o familiare così come la nascita di cooperative agricole dove i giovani possono trovare lavoro o l’avvio di progetti di housing sociale…”.

Agli autori degli articoli, fra l’altro, verrà data la possibilità nel prossimo autunno di un soggiorno a Roma per conoscere “dal vivo” quanto realizzato in tutta Italia dal Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica della Cei. L’edizione 2020 di “8xmille senza frontiere” ha premiato gli articoli presentati da “Parola di Vita” di Cosenza-Bisignano, “Insieme” di Nocera inferiore-Sarno, “Nostro Tempo” di Modena, “Notizie” di Carpi, “Il Nuovo Giornale” di Piacenza, “Romasette.it” di Roma, “Il Ticino” di Pavia, “La Vita Picena” di Ascoli Piceno, “L’Azione” di Fabriano, “Il Nuovo Amico” di Pesaro, “Corriere della Valle” di Aosta, “Il Biellese” di Biella, “Corriere Eusebiano” di Vercelli, “Luce e Vita” di Molfetta, “In Comunione” di Trani, “Settegiorni” di Piazza Armerina, “In Cammino” di Siracusa, “Toscana Oggi” di Firenze, “Voce Isontina” di Gorizia, “Gente Veneta” di Venezia. Per la sezione “Televisioni” è stato premiato il servizio “Chi accoglie voi accoglie me” realizzato da TV Libera di Pistoia.