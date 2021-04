Ambiente: Cese, aperte le candidature al premio per la società civile. L’azione per il clima al centro di progetti e iniziative

Sono aperte le candidature all’edizione 2021 del Premio per la società civile del Comitato economico e sociale europeo (Cese). Il tema scelto è l’azione per il clima e i vincitori saranno scelti tra i promotori di “iniziative creative e innovative volte a promuovere una transizione giusta verso un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici”. Potranno concorrere le organizzazioni della società civile ufficialmente registrate nell’Unione europea e che operano a livello locale, regionale, nazionale o europeo, ma anche persone fisiche che risiedono nell’Ue. Iniziative e progetti devono essere già stati realizzati o in fase di attuazione nell’Unione. In palio ci sono 50 mila euro, da ripartire tra un numero massimo di cinque vincitori che saranno premiati a Bruxelles, nel contesto dell’assemblea plenaria del Cese di dicembre. Il termine per la presentazione delle candidature scade il 30 giugno 2021 alle ore 10.00 (ora di Bruxelles). L’attenzione del Cese alle tematiche ambientali non è nuova, come più volte ha già ribadito che “il successo del Green Deal europeo” dipenderà “dall’azione e dall’impegno di tutte le parti in causa”. Solo se le persone diventeranno “parte della soluzione invece che del problema”, si potranno “modificare i sistemi che ci hanno portato sull’orlo della crisi climatica”.

Il premio ora vuole mettere in luce proprio gli sforzi “compiuti finora da soggetti non statali”, spronare i progetti in corso e ispirarne di nuovi. I progetti candidati potranno così favorire la partecipazione della società civile alla transizione, promuovere stili di vita rispettosi del clima, incoraggiare cambiamenti comportamentali, sostenere politiche attive, promuovere la giustizia climatica o ancora l’educazione. Criteri e condizioni di partecipazione sono disponibili su http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.