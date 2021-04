Esercito: mons. Marcianò (Omi) visita l’11° Reggimento Bersaglieri e consacra la cappella della caserma “Giovanni Leccis”

(foto Esercito Italiano)

L’arcivescovo ordinario militare per l’Italia (Omi), mons. Santo Marcianò, si è recato in visita all’11° Reggimento Bersaglieri ad Orcenico Superiore ed ha presieduto la messa con la cerimonia di consacrazione e dedicazione della cappella della Caserma “Giovanni Leccis” alla Beata Vergine Maria del Cammino, patrona del Corpo dei Bersaglieri, ed a San Giovanni XXIII Papa, patrono dell’Esercito italiano. Alla funzione religiosa, svoltasi nel rispetto delle misure anti Covid-19, era presente il generale Roberto Banci, Comandante della 132^ Brigata corazzata “Ariete”, assieme ai sindaci dei comuni di Zoppola e Casarsa della Delizia, Francesca Papais e Lavinia Clarotto, ed i rappresentanti dell’Associazione nazionale Bersaglieri, tra i quali il presidente regionale per il Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Iacca, e il presidente regionale per il Veneto, Antonio Bozzo. Al termine della cerimonia, come raccontato sul sito dell’Esercito italiano, mons. Marcianò ha firmato l’Albo d’onore nella sala museale della caserma e si è intrattenuto a colloquio con il colonnello Diego Cicuto, Comandante dell’11° Reggimento Bersaglieri, sottolineando l’importanza di un luogo di culto per la preghiera all’interno delle strutture militari dove operano uomini e donne in divisa, al servizio quotidiano del Paese.