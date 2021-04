Recovery Plan: Mattarella, “grande opportunità, che non possiamo disperdere. Grazie all’Ue risorse per promuovere una rinascita della nostra comunità”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Grazie all’importante scelta compiuta dalle Istituzioni europee disponiamo di risorse che possono aiutarci non soltanto a ripartire, ma anche a promuovere un autentico salto in avanti, una rinascita della nostra comunità. Siamo di fronte a una grande opportunità, che non possiamo disperdere. Per quest’opera di ricostruzione è necessario uno sforzo corale delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, in occasione dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio.

Appuntamento, osserva il Capo dello Stato, che “si tiene in una stagione cruciale, che sta impegnando tutte le forze del Paese per assicurare, attraverso la campagna di vaccinazione, la protezione dei cittadini dalla pandemia, consentendo una ripartenza delle attività economiche e sociali, capace di generare nuovo sviluppo e ampliare per tutti il campo delle opportunità”.

Mattarella rivolge “un augurio intenso di buon lavoro a chi ha la responsabilità di guidare le Camere di commercio, che affiancano le imprese nella loro attività e offrono sostegno per l’innovazione tecnologica, per meglio affrontare i mercati internazionali, programmare gli investimenti, migliorare le relazioni con la Pubblica amministrazione”. Alle Camere di commercio, evidenzia il presidente della Repubblica, “sensori sensibili delle condizioni delle attività economiche, si può utilmente guardare come a uno degli strumenti utili nella prospettiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. “Il ruolo delle imprese – aggiunge – è centrale per la ripresa. In particolare va incentivata la crescita della imprenditorialità giovanile e femminile così come l’attenzione all’ambito delle piccole e medie imprese”. Per questo, conclude Mattarella, “le Camere di commercio sapranno certamente essere parte di questa progettualità a sostegno del Paese in un passaggio altamente impegnativo”.