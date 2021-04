Recovery Plan: Decaro (Anci), “temi indicati dai sindaci ci sono, ora fondamentale semplificare per renderlo concreto”

“La collaborazione con il governo sul Recovery Plan ha portato a ottenere alcune risposte importanti che aspettavamo: i temi che noi sindaci abbiamo indicato nel manifesto Città Italia sono tutti nel Pnrr”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani e sindaco di Bari, al termine della Conferenza unificata straordinaria sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“Nel prosieguo delle attività, entriamo ora in una nuova fase e risulta indispensabile assicurare tre obiettivi essenziali, di metodo, perché i finanziamenti disponibili si traducano in opere e azioni”, ha spiegato Decaro, secondo cui “prima di tutto occorre semplificare le procedure di assegnazione delle risorse ai Comuni”. “Serve poi personale specializzato assunto a tempo determinato proprio per l’attuazione del Pnrr, e su questo accogliamo con soddisfazione l’impegno confermato oggi dal ministro Franco”, ha proseguito il presidente dell’Anci. “Infine – ha concluso – sono necessarie semplificazioni nelle autorizzazioni e nell’esecuzione delle opere: senza di essi la scadenza del 2026 non potrà essere rispettata”.