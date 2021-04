Germania: Lisi Maier (Giovani cattolici tedeschi), estate e attività sociali, “dare una prospettiva a bambini e ragazzi”

Lisi Maier

In occasione del dialogo tra Governo federale e Lander che si è tenuto in questi giorni, la Federazione delle Associazioni giovanili cattoliche tedesche (Bdkj) ha invitato politici e amministratori a dare una prospettiva ai bambini e ai giovani in questa fase di progressiva e lenta riapertura delle attività sociali bloccate dalla pandemia. Dal punto di vista del Bdkj, vanno evidenziati tutti i fattori extrascolastici che coinvolgono i giovani in luoghi di aggregazione e formazione. Ciò anche alla luce di una chiara programmazione per i prossimi mesi estivi da parte dei decisori politici. “Al momento c’è una grande incertezza – sottolinea la presidente federale del Bdkj, Lisi Maier –. Riceviamo molte richieste sulla fattibilità di colonie di vacanze e campeggi da tutta la Germania. Chiediamo finalmente di stabilire delle priorità per le opportunità di sviluppo dei bambini e dei giovani e per la pianificazione della sicurezza per le associazioni giovanili locali”. Maier ha evidenziato che “nell’ultimo anno i giovani hanno fatto a meno di molte cose. Allo stesso tempo, hanno gestito la situazione in modo molto responsabile: ad esempio, le associazioni giovanili hanno sviluppato buoni procedure di igiene in numerosi luoghi durante l’estate e l’autunno dello scorso anno. Adesso serve un impegno da parte della politica”, ha continuato Maier. Le misure per le vacanze dell’associazionismo giovanile sono un elemento importante per lo sviluppo personale dei giovani. Oltre al divertimento e al tempo libero, consentono esperienze educative oltre un quadro formale. Sono spazi gratuiti per bambini e ragazzi. “In tempi di pandemia, i giovani hanno bisogno più che mai di questa libertà”, ha ribadito Maier.