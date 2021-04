Rai Due: “O anche no”, il 30 aprile in onda con un focus su Lis performer e doc su “disabilità rivoluzionarie” prodotto da Obama

Tornerà in onda, venerdì 30 aprile, su Rai Due, alle 00.30 circa, e domenica 2 maggio, in replica alle 9.10, il consueto appuntamento con “O anche no”, il programma dedicato all’inclusione e alla solidarietà realizzato con Rai Due e Rai per il sociale.

Paola Severini Melograni intervista Maria Chiara Andriello, la responsabile dell’Accessibilità di Rai Pubblica utilità che racconterà il lavoro delle Lis Performer, che traducono i programmi nella Lingua dei segni con modalità artistiche dando un contributo alla trasformazione della Rai in una televisione pubblica sempre più accessibile. Poi, l’ascolto dell’inno Rap contro il bullismo che la Fondazione Aquilone ha creato all’interno di RicreAttivamente, un doposcuola per adolescenti con disabilità. Spazio anche a un frammento del documentario “Crip Camp: disabilità rivoluzionarie”, diretto da Nicole Newnham e Jim LeBrecht e prodotto da Barack e Michelle Obama. Il documentario, che ha ottenuto la nomination all’Oscar, racconta utilizzando le riprese realizzate all’epoca, dell’esperienza che un gruppo di giovani disabili visse nel campeggio di Camp Jened, nel 1971. Da quell’esperienza nacque ius movimento di protesta che negli anni successivi permise ai disabili di conquistare molti diritti. Il cooking show inclusivo sarà ospitato dal “Gustop” di Milano dove i ragazzi si cimentano nella ristorazione tra bar e catering. Anche in questa puntata, le performance musicale dei Ladri di Carrozzelle. Interverranno: Stefano Disegni con le sue vignette satiriche, Rebecca Zoe De Luca con le notizie dal mondo dell’adolescenza e il “prestigiattore” Andrea Paris.