Scuola: Piano estate, tre fasi per potenziamento competenze, educazione a cittadinanza, musica, arte, sport in parchi e spazi aperti

Sono tre le fasi nelle quali è strutturato il “Piano estate” messo a punto dal ministero dell’Istruzione per “accompagnare” gli studenti verso l’avvio delle lezioni in settembre: potenziamento degli apprendimenti a giugno, recupero della socialità a luglio e agosto, accoglienza a settembre.

La prima fase (giugno), si legge in una nota del Miur, “sarà dedicata al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti attraverso attività laboratoriali, scuola all’aperto, studio di gruppo, da effettuare anche sul territorio, con collaborazioni esterne o con il terzo settore”. In luglio e agosto proseguiranno le attività di potenziamento degli apprendimenti, affiancate da attività di aggregazione e socializzazione in modalità Campus (computing, arte, musica, vita pubblica, sport). Ci saranno moduli e laboratori di diverse discipline. Tra queste educazione motoria e gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, alla sostenibilità e all’imprenditorialità, potenziamento della lingua italiana e della scrittura, e delle competenze scientifiche e digitali (coding, media education, robotica). Le attività potranno svolgersi in spazi aperti delle scuole e del territorio, teatri, cinema, musei, biblioteche, parchi e centri sportivi, con il coinvolgimento del terzo settore, di educatori ed esperti esterni. In settembre proseguiranno le attività di potenziamento delle competenze e di accompagnamento di studentesse e studenti fino all’avvio delle lezioni.