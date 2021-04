Primo maggio: Rieti, messa celebrata da mons. Pompili. Don Shango (Uff. Lavoro), “un momento di speranza”

Il 1° maggio alle 11.15, in occasione della Festa del Lavoro, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà una messa presso la chiesa di Regina Pacis a Rieti. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per i Problemi sociali e lavoro della diocesi e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid. “C’è bisogno di preghiera per la fine di questa pandemia che ha messo tutti in ginocchio: le imprese, le famiglie, la scuola, i lavoratori, il turismo, il mondo della ristorazione, gli ospedali”, spiega don Valerio Shango, direttore dell’Ufficio diocesano. “Vogliamo quindi vivere questa Messa del Primo maggio come uno momento di speranza, un momento in cui tutte le forze vive del nostro territorio possano sentirsi solidali e unite nella ripresa delle attività, intravedendo un futuro migliore, con lo sguardo attento alla tutela del lavoro e dello sviluppo sostenibile del nostro territorio”.