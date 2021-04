Musica: al via le iscrizioni al concorso “Christmas contest”. I primi tre classificati si esibiranno al Concerto di Natale in Vaticano

È stato presentato oggi in diretta streaming dalla Sala Marconi di Radio Vaticana il concorso canoro-musicale “Christmas Contest” promosso da Missioni Don Bosco e Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis, dedicato al tema del Natale e riservato a giovani tra i 16 e i 35 anni, la cui “creatività può arricchire il patrimonio di musiche e canti natalizi oggi conosciuti nel mondo, contribuendo a diffondere i valori positivi della vita, della pace, dell’amore”, spiega un comunicato.

Patrocinato dalla Siae, il concorso è aperto a tutti i generi musicali: dal folk al rock, dal blues al reggae, dal gospel al rap. Tutti i brani saranno ascoltati da una giuria prestigiosa ed eterogenea, tra cui il compositore e direttore d’orchestra Adriano Pennino, il regista Roberto Cenci, la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo, il giornalista Dario Salvatori. La selezione si concluderà lunedì 6 dicembre con una serata-evento presso il Salone delle Fontane a Roma. I primi tre classificati assoluti (miglior testo – migliore musica – migliore interpretazione) si esibiranno all’edizione 2021 del Concerto di Natale in Vaticano, a cui ogni anno partecipano artisti internazionali.

Organizzatrice ed ideatrice dell’evento è la Prime Time Promotions; partner la Nazionale cantanti, che parteciperà al progetto con un proprio singolo inedito; il Forum Studios, gli storici studi di registrazione fondati da Armando Trovajoli, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Piero Piccioni; Radio R101, radio ufficiale dell’evento che trasmetterà la serata finale. Alla comunicazione del Contest è abbinato il progetto “Il Congo è il cuore dell’Africa – aiutaci a farlo battere”, che vede Missioni Don Bosco e la Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis collaborare per dare un futuro ai giovani, con l’educazione e la formazione professionale. Regolamento e iscrizioni – da oggi al 31 luglio – sul sito web.