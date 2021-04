Migrazioni: Cser, on line un nuovo portale per conoscere e raccontare la mobilità umana

Un nuovo portale per conoscere, raccontare e accompagnare le migrazioni: è on line dal 26 aprile il nuovo sito web della Fondazione Cser, il Centro studi emigrazione degli scalabriniani con sede a Roma, un “luogo per incontrare il fenomeno della mobilità umana con nuove e stimolanti occasioni di approfondimento”. Una prima novità sta nella sezione “Capire le migrazioni”, all’interno della pagina Progetti/Eventi/News. Fra le altre novità e attività la sezione Biblioteca digitale, dove si potrà trovare la collana di Studi Emigrazione in formato digitale gratuitamente disponibile dal n. 1 del 1964 al n. 200 del 2015. Nella pagina International journal of migration studies sono disponibili i numeri dal 2016 ad oggi, con sommario ed indice consultabili in forma gratuita oppure, se interessati agli articoli, procedere all’acquisto dalla pagina “Abbonamenti e Acquisti”, sia in cartaceo che in pdf. Ulteriore novità, sviluppatasi proprio durante la recente pandemia, la pagina Video, con lavori di vari progetti realizzati dai giovani. La sfida raccolta dalla Fondazione è contenuta nel rapporto di ricerca #UnasolaCasa. L’umanità alla prova del Covid-19, il primo di una serie di report annuali che racconteranno le migrazioni soprattutto nell’area Europa Africa.