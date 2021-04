Card. Parolin: “per cause di forza maggiore” non andrà in Venezuela

“Per cause di forza maggiore, legate soprattutto alla pandemia di Covid-19, il segretario di Stato non potrà più viaggiare in Venezuela, com’era suo desiderio, in occasione della beatificazione del Venerabile Servo di Dio José Gregorio Hernández, che avrà luogo a Caracas il 30 di questo mese”. A renderlo noto è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. “Il card. Parolin – si legge nel comunicato – assicura la sua spirituale partecipazione a questo momento così importante per la Chiesa e per l’intero Paese e si augura che esso contribuisca ad approfondire la fede dei venezuelani e la loro vita cristiana, nell’imitazione del nuovo Beato, ad affrontare insieme la crisi umanitaria e a promuovere una convivenza plurale e pacifica”.