Primo maggio: Andria, il 30 aprile veglia di preghiera per il mondo del lavoro

Una veglia di preghiera per il mondo del lavoro. Si svolgerà, venerdì 30 aprile, alle 20, nella parrocchia San Giuseppe Artigiano di Andria. A organizzarla, l’Ufficio di Pastorale sociale, lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato, con il coordinamento del Progetto Policoro della diocesi di Andria e la parrocchia San Giuseppe Artigiano, in collaborazione con i componenti della consulta: Caritas, Azione Cattolica, Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico, Ucid, Agesci. “Dallo scorso anno – sottolinea don Michele Pace, direttore diocesano della Pastorale sociale e del lavoro – come ufficio abbiamo voluto cogliere questa occasione per porre una gesto di attenzione verso il modo del lavoro, un mondo sicuramente complesso, e oggi più che mai messo a dura prova dalla crisi socio sanitaria in corso, ma che non può fare a meno di ricevere l’annuncio del Vangelo come orientamento e guida”.

Alla veglia sono invitati a partecipare, in maniera particolare, i delegati delle associazioni di settore e delle associazioni sindacali. Le comunità parrocchiali, le associazioni e i singoli fedeli della diocesi sono invitati a “condividere la preghiera e l’attenzione della Chiesa verso questo mondo che attraversa un momento difficile”. Si potrà accedere nella chiesa fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel pieno rispetto delle norme anti contagio del Covid-19. La veglia sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon, canale 18 e in hd 518, a partire dalle 20.