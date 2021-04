Coronavirus Covid-19: Sessa Aurunca, positivo il vescovo Piazza. “Vivo questa vicenda nella serenità, chiedo preghiere per me e per chi vive questa esperienza”

“Ho appena appurato la mia condizione di contagio al Covid 19, con caratteri sintomatici. Ero in quarantena già da diversi giorni. Ora sono state avviate le procedure previste dal protocollo Asl e seguirò le indicazioni appropriate”. Lo ha scritto mons. Orazio Francesco Piazza, vescovo di Sessa Aurunca, in una nota in cui informa circa la sua positività al Covid-19.

“Ho tanto pregato, in questo lungo anno per malati e famiglie toccati da questo virus pandemico, ora accanto alla mia preghiera che non si ferma per tutti voi, chiedo che si aggiunga la vostra per me e per quanti vivono questa delicata esperienza”, prosegue il vescovo. “Questo tempo, oltre la prova delle inevitabili difficoltà, è condizione opportuna per centrare ancor più lo sguardo su Cristo Gesù, nostra unica speranza. È tempo di totale affidamento a Lui – confida mons. Pizza – e di serena fiducia in quanti, nel settore della sanità e nel volontariato, fanno dono quotidiano di sé, per il bene di tutti”. “Desidero, ancora una volta, sollecitare in tutti voi responsabilità, prudenza e rispetto dei protocolli di sicurezza: non bisogna sentirsi intoccabili”, l’esortazione del vescovo”. “Nella serenità con cui vivo questa vicenda, inattesa e tutta da scoprire, porto tutti voi nel cuore e sono sicuro di essere nelle vostre preghiere”, continua mons. Piazza. “È necessario riconoscere la volontà di Dio, sempre e comunque come grazia, vivendo alla Sua presenza, in ogni situazione della nostra vita. Signore Gesù, di Te mi fido, in Te confido, a Te mi affido e presento le preghiere di quanti attendono attenzione e cura”, conclude il vescovo.