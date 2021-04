Primo maggio: Focolari, da Loppiano online l’evento #daretocare

Anche quest’anno il Primo maggio di Loppiano non fa mancare il suo messaggio di speranza. L’evento online, a causa della pandemia, sarà tradotto in 4 lingue (inglese, francese, spagnolo e portoghese), raggiungendo potenzialmente una platea mondiale.

Il titolo del Primo maggio, “#daretocare”, è anche il titolo della Settimana mondo unito 2021 (Smu), il festival internazionale promosso dai giovani dei Focolari che si svolge ogni anno nella prima settimana di maggio, e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui temi della pace, della fratellanza e dell’unità. Il Primo maggio di Loppiano è da sempre uno degli eventi di apertura della manifestazione. Tema scelto per l’edizione 2021 è “#daretocare”, ovvero “osare prendersi cura”, che è anche lo slogan e l’hashtag della campagna di sensibilizzazione e azione lanciata dai giovani dei Focolari, in collaborazione con il Movimento politico per l’unità, in seguito alla crisi sanitaria e socio ambientale, generata dalla pandemia, per l’anno 2020-2021. Il Primo maggio di Loppiano, con il suo format, intende tessere insieme testimonianze, teatro, musica e spettacolo, portando alla luce il bello che c’è e che ci potrà essere, affidandolo simbolicamente ad uno scrigno-capsula del tempo, destinato all’umanità del 2031. “Nello scrigno, oltre alle cose preziose raccolte durante lo spettacolo, ci sarà spazio per l’impegno di ciascuno nell’andare oltre il negativo di questo momento, per contribuire alla fioritura di una società più sana, fraterna e di un mondo più degno, per ogni essere umano”.