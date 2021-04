Settimana della comunicazione: gli eventi in programma nella prima metà di maggio

Due settimane di eventi: “Aspettando la Settimana della Comunicazione”, dal 1° al 8 maggio, e “Settimana della Comunicazione”, dal 9 al 16 maggio. A promuoverle sono le Paoline e i Paolini, con un programma a cui parteciperanno esponenti d’eccezione del mondo della comunicazione e della cultura. Comincerà il 1° maggio don Valdir José De Castro, superiore generale della Società di San Paolo; il 2 maggio interverrà la storica e teologa Adriana Valerio, mentre il giorno seguente sarà la volta di Massimiliano Padula, docente di Scienze della comunicazione sociale. Il 4 maggio don Luca Peyron, docente di Teologia della trasformazione digitale, parlerà di “Fede e incontro nei social”, mentre il 5 maggio interverrà Laura Cappellazzo, educatrice su “Incontrare e accompagnare le vittime della violenza”. Il 6 maggio sarà il turno del gesuita Francesco Occhetta, sul tema “Una comunità pensante. Contro la bulimia della notizia”, mentre il giorno seguente verrà presentato il volume dell’Università Pontificia Salesiana “Sulle strade della vita”, ispirata al messaggio del Papa. L’8 maggio sono in calendario diversi interventi dei giovani della Pontificia Università Lateranense, sul tema “Parole in azione”. La Settimana della Comunicazione si aprirà invece il 9 maggio, alle 10, con la lettura audio del messaggio del Papa da parte di Lorena Bianchetti, conduttrice Rai di “A Sua Immagine”. Seguirà, alle 21, l’incontro con Michelle Hunziker, conduttrice tv e attrice, in dialogo con Marco Carrara, conduttore tv ed esperto social, sul tema “Abitare i social con leggerezza”. Il 10 maggio, sempre alle 21, interverrà il giornalista Paolo Borrometi e il giorno seguente, alla stessa ora, l’antropologa Angela Biscaldi. Il 12 maggio – alle 10, 17 e 21 – è in programma un incontro sul tema “Incontrare e sostenere gli ultimi ‘dove e come sono’. L’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica”, mentre il 13 maggio alle 21 il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, parlerà di “Opportunità e sfide dell’informazione”. Il 14 maggio alle ore 21 Roberto Ponti, della Società San Paolo, guiderà lo “Speciale Settimana della Comunicazione”, in collaborazione con Telenova. Il 15 maggio, alle ore 21, Piero Armenti, imprenditore, scrittore e urban explorer dialogherà con don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia cristiana. A concludere la Settimana della Comunicazione, il 16 maggio alle 10, sarà il prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini, sul tema della Giornata mondiale per le Comunicazioni sociali.