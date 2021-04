Musica: Radio Onda Uer, continuano le trasmissioni dedicate al cantautore Christian Cappelluti

Continua la serie di trasmissioni dedicate al cantautore Christian Cappelluti su Radio Onda Uer, la web radio di Formazione integrale dell’Università europea di Roma. La seconda puntata sarà on line domenica 2 maggio, alle 15, e sarà sul tema dell’infinito. “L’arte di Christian, con la sua forte dimensione spirituale, sarà lo spunto per parlare della musica come linguaggio universale, che ci unisce oltre ogni confine e può favorire il dialogo tra diverse anime e culture”, spiegano i promotori dell’iniziativa. La trasmissione, condotta da Carlo Climati, ospiterà un intervento di Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano. Sulla pagina web di Radio Onda Uer si può già ascoltare e scaricare il podcast della prima puntata della serie su Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, dedicata al tema della speranza e dell’incontro. La vita di Christian, infatti, ha ispirato gli incontri di tante persone che hanno collaborato ad attività sociali, soprattutto a sostegno dell’educazione e dell’istruzione dei giovani. La Fondazione dedicata a Christian, fondata dai genitori Adriana e Franco, è un esempio di questo impegno, che ha contribuito ad alimentare una cultura di speranza. La prima trasmissione ha ospitato un ricordo di padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà cattolica”, che ha conosciuto Christian nel periodo in cui frequentava il liceo, a Roma. Tutti i podcast si possono ascoltare e scaricare sulla pagina web di Radio Onda Uer.