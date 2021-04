Sud Sudan: video messaggio del vescovo di Rumbek alla sua comunità, “restiamo uniti nel processo di riconciliazione”

“Pace, unità, perdono e riconciliazione”: sono le parole ripetute dal comboniano monsignor Christian Carlassare, il vescovo di Rumbek ferito alle gambe in un agguato la notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, in un video messaggio in inglese rivolto alla sua comunità cristiana di Rumbek, pubblicato sulla pagina Facebook dei comboniani. Il missionario parla dall’ospedale di Nairobi: “Colgo l’occasione per salutare ognuno di voi – dice – Sto bene, si stanno prendendo cura di me e sto migliorando. Ci vorrà un po’ di tempo per camminare di nuovo con le mie gambe ma sono sicuro di tornare per stare con voi. Per favore restate uniti e siate pronti al perdono. Cercate la giustizia con lo stesso cuore di Dio, ossia un cuore misericordioso che può insegnare la pace, la misericordia nei confronti di ogni persona, perché questi valori sono dentro ognuno di noi. Anche se sono lontano mi sento con voi, per favore state accanto a me in questo processo di riconciliazione”.