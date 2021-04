Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte di Nadia De Munari

“Nell’apprendere la triste notizia della morte violenta di Nadia De Munari, missionaria laica del movimento Mato Grosso, perpetrata nella Casa ‘Mamma mia’ di Nuevo Chimbote, il Santo Padre ribadisce la più ferma riprovazione per questo nuovo e ingiustificabile episodio di violenza, che si aggiunge ai tanti altri in cui hanno perso la vita missionari e missionarie mentre compivano con abnegazione il proprio servizio al servizio del Vangelo e di assistenza ai più bisognosi e indifesi”. E’ quanto si legge nel telegramma di cordoglio – in spagnolo – inviato dal Papa, tramite il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, al vescovo di Chimbote, mons. Angel Francisco Simon Piorno (diocesi in cui operava la missionaria morta in Perù lo scorso 24 aprile dopo una violenta aggressione) attraverso il nunzio apostolico in Perù. “Mentre offre preghiere per l’eterno risposo dell’anima di questa volontaria e la affida all’intercessione della Madre di Dio”, il Papa esprime nel telegramma, datato 27 aprile, la propria “vicinanza paterna ai genitori, familiari e ai congiunti, assicurando il suo ricordo nella preghiera e la sua benedizione su tutti coloro che parteciperanno alle esequie, sia in Perù che, non appena possibile, in Italia”.