Diocesi: Perugia, il Centro missionario ricorda la volontaria Nadia De Munari uccisa in Perù

La notizia dell’uccisione in Perù della missionaria laica Nadia De Munari dell’Operazione Mato Grosso (OMG) ha scosso anche la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve. L’equipe del Centro missionario diocesano aveva conosciuto Nadia. A Chimbote, dove è avvenuto il delitto, hanno fatto esperienza missionaria diverse giovani famiglie perugino-pievesi alla scuola della carità e missione di padre Ugo De Censi, cofondatore dell’OMG, collaborando con Nadia molto impegnata nelle scuole d’infanzia per bambini in gravi difficoltà. “La scomparsa in modo così violento della volontaria Nadia De Munari – commenta Anna Maria Federico, incaricata regionale dell’Ufficio missionario della Ceu e membro del Centro missionario di Perugia – ci ha scosso tantissimo e come un tam tam ha raggiunto tutti i membri del nostro Centro. Questo sia per l’amicizia fraterna che abbiamo con dell’Operazione Mato Grosso, ma anche perché tutte le settimane, il mercoledì pomeriggio, nella chiesetta del Collandone in corso Vannucci, si svolge la preghiera – ora anche visibile su Facebook – per i missionari ed i cristiani perseguitati nel mondo”. Quindi, l’annuncio di attivare una rete di preghiera comune, anche a partire da oggi per “sperimentare che siano davvero una comunità viva e alla ricerca del bene comune”.