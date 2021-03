Sindacati: nuovo segretario Cisl. Acli, “auguri a Sbarra. Ora un nuovo piano nazionale del lavoro”

“Grazie ad Annamaria Furlan per aver guidato con tenacia la Cisl in questi anni così difficili e buon lavoro al nuovo segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra”, a cui le Acli rinnovano “il loro impegno per affrontare, insieme a tutti gli attori sociali, la crisi economica e sociale causata dalla pandemia”. “Ci troviamo di fronte ad una sfida enorme, quella di far ripartire il Paese anche grazie ai fondi del Next Generation Eu: è il momento di varare un grande piano nazionale del lavoro che punti su innovazione e formazione”, si legge in una nota delle Acli.