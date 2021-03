Sindacati: nuovo segretario Cisl. Prandini (Coldiretti), “auguri a Sbarra. L’emergenza Covid ha mostrato strategicità del cibo e del lavoro in campagna”

“Al nuovo segretario generale della Cisl Luigi Sbarra rivolgiamo i nostri migliori auguri in un momento drammatico per le imprese e per il lavoro che richiede l’impegno e la collaborazione delle parti sociali più rappresentative”. Lo afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, sottolineando che la scelta “di Sbarra rappresenta anche un riconoscimento della nuova centralità del settore agricolo nel quale il neo responsabile sindacale ha maturato un’esperienza importante alla guida della Fai Cisl”. “L’emergenza Covid – conclude Prandini – ha evidenziato la strategicità del cibo e, con essa, quella del lavoro nelle campagne per garantire l’approvvigionamento alimentare degli italiani”.