Quaresima: Abruzzo, al via domani su Rete8 il percorso di meditazioni dell’arcivescovo di Pescara Valentinetti

Da domani, ogni giovedì alle 18.30 mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, terrà una Lectio divina su Rete8. “Settimana per settimana – spiega il presule – ci lasceremo guidare dai grandi temi della Quaresima attraverso la pratica tradizionale di preghiera biblica della Lectio divina. Un modo, senza dubbio, diverso per prepararci alla Pasqua, ideato e montato per il format televisivo grazie alla disponibilità della rete televisiva abruzzese”.

La proclamazione della lettura evangelica e le immagini delle chiese più significative del territorio introdurranno alla trasmissione e “ci aiuteranno a creare, anche via etere, un clima essenziale di ascolto – assicura il presule -. La Parola sarà condivisa e ‘spezzata’ nella meditazione”, ma si farà “actio”, “azione”, “nelle frasi attualizzanti di studiosi dei nostri tempi” e “oratio”, “orazione”, nella preghiera “che sempre richiede un impegno concreto, a conclusione del programma”.

Il primo appuntamento sarà da Pianella, dalla chiesa Santa Maria Maggiore, ma il percorso verso Pasqua continuerà fino all’Ottava passando per Moscufo, Loreto, Catignano e Pescara. “In un tempo così difficile abbiamo bisogno di fermarci per contemplare la bellezza. La bellezza della Parola, dell’ascolto, ma anche la bellezza delle immagini che traducono il Verbo di Dio nei tratti semplici e significativi di un affresco, di un dipinto, di un’architettura tipica; la bellezza della grazia di Dio e della sua Rivelazione che sempre risponde alle grandi inquietudini umane”, conclude Valentinetti.

—