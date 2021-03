Diocesi: Catanzaro, domani un convegno su San Giuseppe

Si terrà domani, nella chiesa del Monte dei Morti di Catanzaro, alle ore 17, il convegno diocesano sul tema: “San Giuseppe nella Bibbia, negli apocrifi, nella liturgia e nell’arte”. “Un anno speciale dedicato dalla Chiesa cattolica a san Giuseppe – si legge in una nota – riporta all’attenzione della devozione popolare e della riflessione filosofico-teologica questa grande figura della Bibbia, della teologia e della devozione popolare”. La lettera apostolica “Patris corde” di Papa Francesco – si legge ancora – “qualifica opportunamente lo sposo di Maria come uomo dal cuore di padre e ne tratteggia a tutto tondo la figura, di cui il Papa appare assai devoto fin dalle prime battute introduttive, che invitano appunto ad imitare questo uomo della seconda linea, che, seppur in modo nascosto, è presente, anzi protagonista”. Ad introdurre la serata sarà l’arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone. I lavori, moderati da don Maurizio Franconiere, vedrà la presenza di quattro relatori che analizzeranno l’aspetto biblico, liturgico ed artistico. Sul tema “San Giuseppe nel Nuovo Testamento” e “San Giuseppe negli apocrifi” relazioneranno don Vincenzo Lopasso e don Angelo Fusto, esperti di Sacra Scrittura. Mentre don Raffaele Zaffino tratterà il tema “San Giuseppe nella terza edizione del messale romano”. Ultima comunicazione sul tema “San Giuseppe nelle realizzazioni artistiche presepiali” sarà affidata da don Simone Marchese. Il convegno sarà trasmesso anche sulla pagina Facebook del Seminario arcivescovile di Catanzaro (https://www.facebook.com/seminariominorecatanzaro).