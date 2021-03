Commissione Ue: “Strategia per i diritti delle persone con disabilità”. Nel 2022 il Centro europeo “AccessibleEu”

“È impossibile partecipare alla società su un piano di parità con gli altri quando il tuo ambiente – fisico o virtuale – non è accessibile”. Lo riconosce la “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”, spiegando che in Europa esistono ancora diverse barriere. Da qui l’impegno della Commissione europea di varare, nel 2022, il Centro europeo di risorse “AccessibleEu” per “creare una base di conoscenze con informazioni e buone pratiche sull’accessibilità in tutti i settori”. Per realizzare le ambizioni della strategia sarà necessario, spiega una nota del Berlaymont (sede dell’esecutivo Ue) “un forte impegno da parte di tutti gli Stati membri. I Paesi dell’Unione sono attori chiave nell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Commissione istituirà la piattaforma sulla disabilità, riunendo le autorità nazionali responsabili dell’attuazione della convenzione, le organizzazioni delle persone con disabilità e la Commissione, per sostenere l’attuazione della strategia e rafforzare la cooperazione e gli scambi sull’attuazione della convenzione”. La piattaforma “avrà un’ampia presenza online e garantirà la continuità delle attività nel corso dell’anno”. Le persone con disabilità “parteciperanno al dialogo e al processo di attuazione della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030”. La Commissione “integrerà – questa la promessa – le questioni relative alla disabilità in tutte le politiche e le principali iniziative dell’Ue e promuoverà i diritti delle persone con disabilità a livello mondiale, perché i loro diritti non si fermano alle frontiere dell’Europa”.