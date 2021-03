Diocesi: Ragusa, tre incontri in streaming con la Scuola teologica di base per “riscoprire la celebrazione eucaristica”

Riscoprire durante il periodo quaresimale la celebrazione eucaristica: questo l’invito della Scuola teologica di base della diocesi di Ragusa che promuove un corso di formazione on-line sul tema “La celebrazione eucaristica: il dono di nozze di Cristo sposo alla Chiesa sposa”. Il percorso è suddiviso in tre tappe (martedì 9 marzo, martedì 16 marzo e martedì 23 marzo, dalle 19 alle 21). A curare il ciclo di incontri, della durata complessiva di sei ore, è fra Francesco Scialpi, docente di Liturgia preso la Pontificia Facoltà Teologia “S. Bonaventura” di Roma, componente dell’Associazione professori e cultori di Teologia. Intento del corso è quello di approfondire la celebrazione eucaristica a partire dall’Ordo (Riti di introduzione, Liturgia della Parola, Liturgia eucaristica e Riti di conclusione) affinché i fedeli, sempre più, “offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi” (Sacrosanctum Concilium, n. 48).