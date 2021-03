Antisemitismo: minacce alla senatrice Segre, la Polizia postale rintraccia e denuncia gli autori

(Foto ANSA/SIR)

La Polizia postale ha rintracciato e denunciato i due autori delle minacce a Liliana Segre, perpetrate su internet dopo la pubblicazione della foto in cui la senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, veniva ritratta il 18 febbraio nell’ospedale Fatebenefratelli di Milano nell’atto di vaccinarsi contro il Covid-19. Sui social erano stati espressi sentimenti antisemiti e di profondo odio razziale, con una serie di minacce e insulti molto violenti. Per questo motivo gli investigatori del Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni di Milano e della Digos della questura milanese hanno indagato ed individuato due persone ritenute gli autori dei commenti antisemiti più aggressivi: un 75enne residente nel cagliaritano e un 40enne del viterbese. Questa mattina, come si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno eseguito le perquisizioni delle abitazioni dei due indagati, con l’ausilio degli agenti della Polizia postale di Roma e Cagliari e delle Digos di Viterbo e Cagliari. Le perquisizioni hanno permesso di riscontrare le ipotesi investigative e sono stati acquisiti ulteriori elementi probatori sui dispositivi informatici che ora sono al vaglio degli specialisti della Polizia postale.