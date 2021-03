Cooperazione: nasce Azione TerrÆ, coalizione di Ong per la transizione agroecologica in Africa occidentale

Sostenere la transizione agroecologica in Africa occidentale nelle politiche e nei programmi di cooperazione internazionale, a partire dalla cooperazione italiana. Per questo nasce Azione TerrÆ – Coalizione per la transizione agroecologica in Africa occidentale, la nuova alleanza composta da numerose Ong e associazioni italiane impegnate da decenni nella regione: Acra, Cisv, Cospe, Deafal, Lvia, Mani tese, Terra nuova, Rete Semi rurali, Agroecology Europe, in collaborazione con Aoi e Focsiv. “In Africa occidentale – spiegano i promotori dell’iniziativa – la maggioranza delle persone vive ancora nelle zone rurali e per tutte loro la terra è fonte di vita. Ma la terra è anche una risorsa sempre più scarsa e di difficile accesso per le fasce sociali più vulnerabili: i giovani, le donne, i migranti e le minoranze. Lo è per motivi ambientali dovuti ai cambiamenti climatici e a pratiche produttive insostenibili che causano desertificazione, erosione e salinizzazione dei suoli, e per l’effetto combinato della frammentazione delle imprese a seguito della pressione demografica, e della loro concentrazione causata dal land grabbing, dalla produzione di biomassa a fini energetici e da altri fenomeni speculativi”. Azione TerrÆ, che indica già nel suo nome (Æ come agro–ecologia) il proprio intento, illustra la sua proposta di intervento nel documento “Transizione agroecologica e cooperazione internazionale in Africa occidentale: appello per un’azione urgente”. Si tratta, secondo il documento, “di un processo di trasformazione da avviare senza perdere tempo”, su cui le organizzazioni di Azioni TerrÆ auspicano la convergenza di tutti gli attori della cooperazione internazionale, a partire dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Un processo già iniziato con il sostegno ai partnes locali, in primo luogo il Roppa, rete di organizzazioni contadine e di produttori che coordina 15 piattaforme nazionali dell’Africa dell’ovest. Il documento sarà presentato on line durante un webinar promosso da Azione TerrÆ insieme ad Aoi, Associazione delle Ong italiane, che si terrà il 9 marzo, dalle ore 10.00 alle 13.00 su Zoom. Qui il programma dell’evento.