Coronavirus Covid-19: Viterbo, domani il vescovo Fumagalli presiede una messa per le vittime della pandemia

Anche la diocesi di Viterbo aderisce a “La Chiesa in preghiera per le vittime della pandemia”, l’iniziativa promossa dal Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa per ricordare nel corso della Quaresima le vittime del Covid-19. Domani, giovedì 4 marzo, il vescovo Lino Fumagalli presiederà una celebrazione eucaristica alla quale sono invitati, in modo particolari, i familiari dei defunti, le persone guarite e i medici e personale sanitario dell’ospedale e delle cliniche di assistenza.

La messa, celebrata alle 18.30 nella basilica della Madonna della Quercia, “sarà un momento intenso di preghiera e comunione con tutte quelle persone coinvolte in questa pandemia che continua a minacciare la nostra serenità e la vita delle nostre famiglie”, spiega in una nota don Emanuele Germani, responsabile Comunicazioni della diocesi. “Ricorderemo in modo particolare tutti i nostri fratelli e sorelle che in questo anno non hanno superato la malattia e li affideremo come chiesa diocesana alla misericordia e all’amore di Dio”, prosegue il sacerdote, sottolineando che “il vescovo in comunione con la Chiesa italiana, invita tutti ad unirsi in preghiera e solidarietà fraterna in questo particolare momento”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social diocesani (Facebook e YouTube).