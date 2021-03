San Francesco: centenario rivista, domani ad Alviano incontro su ambiente e sostenibilità

Continuano gli appuntamenti nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Domani, alle 18.30 ad Alviano, in diretta streaming su sanfrancesco.org, si terrà l’incontro dal titolo “Parole povere, sostenibilità”. Parteciperanno tra gli altri: il vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Giuseppe Piemontese, l’amministratore delegato di Novamont, Catia Bastioli, il presidente di Tim, Salvatore Rossi, l’amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, e il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci. Conclude l’evento, moderato da padre Enzo Fortunato, il violinista Uto Ughi. Ogni mese – ricordano i promotori dell’iniziativa in una nota – i frati della basilica di San Francesco in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi e Foligno il viaggio prosegue verso Alviano: piazza dove Francesco, chiedendo il silenzio dei presenti durante una predica, riesce a chetare delle rondini che gli strepitavano attorno. “Ogni piazza – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – sarà caratterizzata da parole povere che sono: semplici, perché comprensibili a tutti; leggere, perché facilmente ‘trasportabili’ nel bagaglio della propria vita; povere, perché permettono di vedere il mondo da una prospettiva diversa; trasformanti, perché capaci di cambiare il cuore”. L’evento verrà trasmesso sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina Facebook e YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.